Assembleia-geral da Galp em foco

A Galp Energia realiza hoje a sua assembleia-geral por via telemática – tendo permitido que os acionistas inscritos votassem, eletronicamente, até ontem. Um dos pontos da agenda será o da aprovação do pagamento de dividendos.

Na quarta-feira, desafiado pelo Bloco de Esquerda a clarificar que indicações deu o Governo para a votação da distribuição de dividendos pela Galp na AG, o primeiro-ministro defendeu que "não há razão para impedir empresas de distribuírem dividendos se não estiverem a beneficiar de nenhuma medida de auxílio de Estado". "O Estado, enquanto acionista [da Galp], fica muito satisfeito de receber a sua quota-parte dos dividendos a que tem direito e que é útil para financiar atividade do Estado", reagiu António Costa depois de ser interpelado pela coordenadora do Bloco de Esquerda durante o debate quinzenal desta quarta-feira, na Assembleia da República.





Rating de Itália avaliado pela S&P

A Standard & Poor’s tem agendada para esta sexta-feira uma potencial avaliação da dívida soberana de Itália, à qual atribui atualmente uma classificação de dois níveis acima de "lixo" – ou seja, no penúltimo grau do patamar de investimento de qualidade. A S&P poderá ainda pronunciar-se sobre o rating e perspetiva da Grécia (e a Moody’s também poderá ter uma palavra a dizer sobre a dívida soberana helénica) e do Reino Unido.