Esta quarta-feira os olhos estarão virados para a Comissão Europeia, que vai adotar e apresentar as suas propostas do Fundo de Recuperação da economia europeia no quadro da crise da covid-19.

Europa revela propostas para fundo de recuperação

A Comissão Europeia vai adotar e apresentar, esta quarta-feira, as suas propostas do orçamento plurianual da União Europeia para 2021-2027 e do fundo de recuperação da economia europeia no quadro da crise da covid-19.

As propostas vão ser apresentadas mais de um mês depois de os chefes de Estado e de Governo da União Europeia terem solicitado ao executivo comunitário a sua formulação com carácter de urgência.





Juros de Portugal fazem aproximação a Espanha

O prémio exigido pelos investidores para comprar dívida portuguesa está no nível mais baixo desde março, com a taxa a 10 anos a negociar abaixo de 0,7% e a aproximar-se dos níveis a que negoceia o juro de Espanha.