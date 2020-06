Navigator e Jerónimo Martins reúnem acionistas

Com o mês de junho quase a chegar ao fim – limite para a realização das assembleias-gerais anuais – a Jerónimo Martins e a Navigator reúnem os seus acionistas e com um ponto em comum: a remuneração que lhes vão dar.

A Navigator realiza uma assembleia-geral extraordinária a fim de transitar os resultados conseguidos pelo exercício de 2019 para reservas livres. Isto depois de ter cancelado a distribuição de dividendos.

A Jerónimo Martins reúne os seus acionistas, depois de ter cancelado a reunião que chegou a estar marcada para 16 de abril. E agora propõe um dividendo de 20,7 cêntimos por ação, em vez dos 34,5 cêntimos propostos anteriormente.





Dona da Mayoral reforça para mais de 10% nos CTT

A espanhola Indumenta Pueri (dona da fabricante de roupa infantil Mayoral), através da Global Portfolio Investments, reforçou a sua posição nos CTT, quase duplicando a participação que tinha desde 2018. Em comunicado à CMVM, a empresa liderada por João Bento disse ter recebido notificação de que a Global Portfolio Investments aumentou no dia 18 de junho a sua posição acionista nos CTT, de 5,6618% para 10,0386%.