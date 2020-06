SIGI da Sonae Sierra e do Bankinter entra na bolsa portuguesa

Chama-se Olimpo Real Estate Portugal, SIGI, S.A. (ORES Portugal) e vai ser a nova cotada da bolsa portuguesa. A Sociedade de Investimento e Gestão Imobiliária (SIGI) que foi lançada pelo Bankinter e pela Sonae Sierra no final do ano passado, será admitida amanhã, dia 24 de junho, à cotação na Euronext Access Lisboa.





"Com a admissão à cotação na Euronext Access, qualquer investidor poderá a partir de agora adquirir ações da ORES Portugal e ter acesso a um instrumento alternativo para os seus investimentos", refere um comunicado emitido pelas duas empresas. A ORES Portugal é detida em 12% pelo Bankinter e 5,14% pela Sonae Sierra, sendo que os pequenos acionistas controlam 82,86% e podem agora negociar as ações em bolsa.





Serão admitidas à negociação 12.550.000 ações de valor nominal de 4 euros cada, sendo que a empresa tem ativos no valor de 50,05 milhões de euros.





A ORES Portugal será assim a primeira SIGI a constituída e admitida na bolsa portuguesa, sendo que os espanhóis da Merlin Properties também têm ações cotadas na praça portuguesa.





De acordo com uma apresentação da operação realizada pela Euronext (ver documento em baixo), a entrada da ORES Portugal em bolsa serve para dar cumprimento ao regime legal das SIGI, bem como "proporcionar referência de valor aos acionista", aumentar a "notoriedade imagem e transparência" e ganhar maior capacidade de financiamento".



A SIGI, de acordo com a mesma fonte, é um "veículo de promoção do investimento e de dinamização do mercado imobiliário, cuja principal atividade é o investimento direto e indireto em imóveis para arrendamento, beneficiando de um regime fiscal específico".



As SIGI terão de ter pelo menos 20% das ações dispersas em bolsa após três anos da admissão à negociação e 25% ao fim de cinco anos.





A ORES tem como objetivo o investimento na aquisição de imóveis urbanos, como espaços comerciais high street; supermercados e hipermercados; pequenos retail parks; unidades stand alone com arrendatários solventes e contratos de longo prazo; sucursais de bancos e escritórios.





A empresa tem como meta a repartição pelos acionistas de mais de 90% dos lucros diz que depois de ter realizado um aumento de capital "já identificou vários ativos imobiliários que poderão fazer parte do seu portefólio de investimento no curto prazo.



A Sonae Sierra e o Bankinter realçam em comunicado que a ORES oferece aos investidores "uma oportunidade única para investir em ativos imobiliários estáveis, com contratos de longa duração subscritos com operadores reconhecidos e de boa qualidade, localizados essencialmente nos maiores centros urbanos de Portugal e de Espanha, com uma gestão profissional e experiente executada pelo Bankinter e pela Sonae Sierra".



As duas companhias já são parceiras no mercado espanhol, através da Olimpo Real Estate SOCIMI.





"Esta operação, pioneira em Portugal, reafirma também o nosso compromisso com o desenvolvimento económico em Portugal e representa um contributo importante para a dinamização de um dos seus setores mais relevantes", diz Alberto Ramos, CEO do Bankinter Portugal.



Alexandre Fernandes, Head of Asset Management da Sonae Sierra, salienta que este é um passo muito importante para a empresa, pois "enquadrando-se na nossa estratégia de aumento de exposição a novos veículos de investimento imobiliário".





Já Isabel Ucha, CEO da Euronext Lisboa, destaca que "esta admissão demonstra o contínuo compromisso e confiança dos parceiros na economia Portuguesa. Esperamos que esta admissão permita à empresa aplicar a sua estratégia de investimento em Portugal, inovando e expandindo o seu negócio".





(notícia em atualização)