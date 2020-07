A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) suspendeu ontem à tarde a negociação das ações da EDP e da EDP Renováveis depois de terem sido publicadas notícias sobre a suspensão de funções dos CEO das duas companhias.O juiz Carlos Alexandre decidiu validar a pretensão do Ministério Público (MP) de agravamento das medidas de coação de António Mexia, presidente executivo da EDP, e João Manso Neto, CEO da EDP Renováveis, impondo a suspensão das funções dos dois administradores.



As ações da EDP e da EDP Renováveis chegaram a valorizar acima de 2% e 1%, respetivamente, na sessão de segunda-feira. Contudo, após ter sido noticiada a decisão de suspensão dos CEO de ambas as empresas, a cotação de ambas as companhias sofreu um revés. Miguel Stilwell d'Andrade, até agora "chief financial officer" (CFO) da EDP, foi o nome escolhido para assumir interinamente o lugar de CEO da elétrica após a decisão do juiz Carlos Alexandre de suspender António Mexia das funções na empresa, informou já mais à noite a CMVM num outro comunicado.



Já a EDP Renováveis anunciou que Rui Teixeira substituirá Manso Neto, interinamente, no cargo de presidente executivo.