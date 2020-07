A EDP publicou ontem à noite prospecto do aumento de capital de 1,02 mil milhões de euros que vai realizar para financiar a aquisição da espanhola Viesgo. A operação arranca já na próxima segunda-feira, último dia em que as ações negoceiam com os direitos incorporados, e as novas ações deverão ser admitidas à negociação a 17 de agosto. Tal como tinha revelado na quarta-feira, a EDP pretende emitir 309.143.297 novas ações, com um preço de subscrição de 3,30 euros cada, o que representa um desconto de 23% face ao preço teórico após destaque dos direitos.