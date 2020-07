Aumento de capital da EDP arranca na próxima semana. Veja o calendário e as condições

Euronext

Euronext

Leia Também EDP aumenta capital para financiar maior aquisição desde a Horizon em 2007

Leia Também EDP acena com aumento de dividendo após compras em Espanha

20 de julho - Último dia de negociação das ações da EDP com os inerentes direitos de subscrição.23 de julho - Primeiro dia do período de subscrição das novas ações e primeiro dia do período de negociação dos direitos de subscrição naLisbonLisbon5 de Agosto - Data a partir da qual as ordens de subscrição de novas ações se tornam irrevogáveis (inclusive)6 de agosto - Último dia do período de subscrição das novas ações11 de agosto - Liquidação financeira das novas ações atribuídas na fase de rateio e no âmbito do Contrato de Underwriting11 de agosto - Registo do aumento do capital social na conservatória do registo comercial17 de agosto - Primeiro dia de negociação das novas ações