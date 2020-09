A chinesa ByteDance, que tem até 15 de setembro para vender o negócio da TikTok nos Estados Unidos, rejeitou a oferta da Microsoft, que, em parceria com a Walmart, preendia ficar com as operações da app no país. Este revés para a Microsoft levou a que se falasse na maior probabilidade de a Oracle, a outra interessada na compra da aplicação chinesa de vídeos de curta duração, poder ficar com as operações, tendo a Dow Jones Newswires avançado que será mesmo esta a vencedora.