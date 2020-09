A Gilead Sciences vai adquirir a Immunomedics por cerca de 21 mil milhões de dólares (17,7 mil milhões de euros), em espécie, para juntar ao seu portefólio o tratamento contra o cancro da mama, anunciou a empresa este domingo, citada pela Bloomberg.

A empresa sediada em Foster City, na Califórnia, avaliou assim a Immunomedics em mais do dobro do valor a que fechou em bolsa na sexta-feira. E isto devido à forte cobiça pela fabricante do medicamento contra o cancro da mama Trodelvy.

Várias farmacêuticas andavam a rondar a Immunomedics desde que a Administração norte-americana dos Alimentos e Medicamentos (FDA Food and Drug Administration) acelerou a provação do Trodelvy, em abril.

Isto depois de um estudo ter revelado que este fármaco trava o cancro da mama triplo-negativo durante quase mais quatro meses do que a quimioterapia em pacientes que recebem a medicação na qualidade de terceira linha de terapia.

Este tipo de cancro é extremamente difícil de tratar e não responde a muitos dos atuais protocolos de tratamento.

A Immunomedics pretende pedir a aprovação plena do medicamento no final deste ano. A empresa, sediada em Morris Plains (Nova Jérsia), encerrou a sessão bolsista de sexta-feira com uma capitalização de mercado de 9,8 mil milhões de dólares, com o preço das suas ações a já ter quase duplicado este ano.

Já a Gilead tinha na sexta-feira um "market cap" de 82,2 mil milhões de dólares.