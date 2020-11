A Altri divulga esta quinta-feira, depois do fecho da bolsa, os resultados referentes ao terceiro trimestre do ano. As contas do PSI-20 prosseguem, fechando, na sexta-feira, dia 20, com os resultados da Ibersol. Já fora do principal índice nacional, a Ramada divulga também as contas nesta quinta-feira após o encerramento da praça lisboeta.