Milhares de manifestantes apoiantes do presidente cessante dos EUA, Donald Trump, invadiram ontem Capitólio e entraram em confronto com as forças de segurança, enquanto os membros do Congresso estavam reunidos para formalizar a vitória do presidente eleito, Joe Biden, nas eleições de novembro. A atividade do Congresso teve de ser suspensa, tendo retomado já durante a noite, quando tudo acalmou (havendo a lamentar uma vítima mortal, que foi baleada durante os protestos), pelo que hoje os mercados vão estar a acompanhar o ‘recaldo’ da violenta quarta-feira – que, ainda assim, não impediu novos recordes do Dow Jones e do S&P 500.