Depois de ontem ter sido dado o pontapé de arranque pela banca norte-americana na divulgação das contas do primeiro trimestre, com alguns dos maiores bancos do país – entre os quais o JPMorgan, Goldman Sachs e o Wells Fargo – a anunciarem fortes aumentos dos lucros nos primeiros três meses deste ano, reforçando a confiança na melhoria da atividade das empresas neste arranque de ano, hoje será a vez do Citigroup e do Bank of America (BofA).