Termina amanhã o período da oferta no âmbito do aumento de capital da Mota-Engil, pelo que hoje as ordens de subscrição das novas ações já não podem ser canceladas. Recorde-se que o aumento de capital da Mota-Engil termina no final do mês, quando as novas ações estiverem a negociar em bolsa. Depois será marcada uma AG para eleger órgãos sociais.