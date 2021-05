A Mota-Engil concluiu o aumento de capital com a emissão de 69.270.809 novas ações, resultando num encaixe financeiro de 103.906.213,50 euros, indicou o grupo na quarta-feira em comunicado. Após a operação, a família Mota fica com 40% do capital da construtora e 40,8% dos direitos de voto, enquanto a China Communications Construction Company (CCCC) assegura 32,41% do capital e 33,07% dos direitos de voto. O "free float" é agora de 25,6%, o que significa que os minoritários terão direitos de voto de 26,12%.