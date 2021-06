As autoridades norte-americanas publicam hoje os dados do mercado laboral de maio. Será divulgada a taxa de desemprego e a evolução dos salários, com novas pistas sobre o ritmo e direção da retoma do mercado de trabalho nos EUA. Ontem, a ADP revelou que o setor privado americano criou 978.000 empregos em maio nos EUA. bem acima dos 650.000 novos postos de trabalho estimados pelos analistas consultados pela Bloomberg. A denotar a melhoria do mercado laboral da maior economia mundial esteve também a queda no número de novos pedidos de subsídio de desemprego, que recuaram para 385.000 mil na semana passada.