A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) vai avançar nesta quarta-feira com um duplo leilão de bilhetes do Tesouro, com o objetivo de angariar entre 1.000 e 1.250 milhões de euros. O instituto liderado por Cristina Casalinho vai emitir títulos com maturidade em 17 de setembro de 2021 e 20 de maio de 2022.