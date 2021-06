O vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guindos, o presidente do Bundesbank, Jens Weidmann, e o CEO do Deutsche Bank, Christian Sewing, estarão no Euro Finance Summit em Frankfurt, num momento em que alguns agentes do mercado começam a questionar se a autoridade monetária terá que iniciar o debate sobre o início da retirada de estímulos na região. Também o economista-chefe do Banco de Inglaterra, Andy Haldane, e John Williams da Reserva Federal participam noutros eventos, colocando a política monetária na agenda do dia.