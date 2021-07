O Instituto Nacional de Estatística apresenta uma agenda recheada hoje. A meio da manhã são divulgadas as estimativas mensais de emprego e desemprego no mês de junho. O INE divulgará também o inquérito de conjuntura às empresas e aos consumidores, com dados de julho. Também está na agenda o lançamento de dados sobre o índice de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas no comércio a retalho durante o mês de junho.