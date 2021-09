Na Europa há novos dados económicos a serem revelados hoje, com destaque para os números da inflação no Reino Unido, França e Itália. As praças do Velho Continente também estarão a reagir aos dados divulgados na China (madrugada na Europa), nomeadamente os mais recentes números ligados às vendas a retalho, à produção industrial e ainda à evolução dos preços do imobiliário.