Realiza-se esta quarta-feira o evento Surface da Microsoft, com o lançamento de novos produtos. Ontem, Paula Panarra, líder da Microsoft em Portugal, disse que a empresa "está a estudar localizações" para um novo escritório no país, fora da capital. Além disso, a meta da empresa para o número de trabalhadores no mercado português vai ser revista em alta. Numa altura em que conta com 1.400 trabalhadores no país, tem mais de 200 vagas abertas.