A política monetária pós-pandemia vai continuar a estar em destaque no encontro anual do Banco Central Europeu (BCE), que decorre pelo segundo ano consecutivo apenas online. As mudanças estruturais e as implicações das mudanças climáticas para a política monetária vão estar em debate no segundo e último dia do evento. A presidente do BCE, Christine Lagarde, volta a discursar, num painel que conta também com as intervenções do presidente da Fed, Jerome Powell, e dos governadores do Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, e do banco da Japão, Haruhiko Kuroda.