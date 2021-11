Gabriel Bernardino, o sucessor de Gabriela Figueiredo Dias, à frente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) é apresentado publicamente numa cerimónia no ministério das Finanças, no dia em que inicia funções enquanto novo presidente do regulador do mercado de capitais. Bernardino assume um cargo um dia depois do diploma com as novas regras para o mercado de capitais ter sido aprovado na Assembleia da República.