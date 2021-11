Luis de Guindos, vice-presidente do Banco Central Europeu, fará declarações em Madrid, no evento organizado pela El Economista. Habitualmente, as intervenções de Guindos contém diversas pistas sobre a área de política monetária. Já Pentti Hakkarainen, o responsável pela área de supervisão no âmbito do BCE, vai discursar em Frankfurt na abertura da conferência da BearingPoint focada na área da RegTech, as empresas ligadas à tecnologia que operam na área da regulação.