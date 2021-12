Começa hoje o período do chamado "rally de Natal" nos mercados acionistas. No que diz respeito às bolsas norte-americanas, historicamente, estas subiram nos últimos cinco dias de negociação de dezembro e nas duas primeiras sessões de janeiro em 56 dos 75 anos analisados desde 1945, segundo os dados da CFRA Research, citados pela Reuters. Este ano, o "rally" arranca então nesta segunda-feira, 27 de novembro. Desde 1969, a escalada deste período de festas levou a uma subida média de 1,3% do S&P 500.