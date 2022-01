Eurostat divulga dados sobre os serviços e EUA números do emprego no privado

O gabinete de estatística da União Europeia, o Eurostat, apresentará dados sobre o PMI dos serviços relativos ao terceiro trimestre do ano passado. Seráo também conhecidos dados sobre o licenciamento de edifícios na Zona Euro ao longo do terceiro trimestre de 2021. Já nos EUA, com dados relativos a dezembro, esta quarta-feira será traçado um retrato sobre as contratações feitas pelo setor privado nos Estados Unidos. A estimativa aponta para 495 mil pessoas contratadas em dezembro, que comparam com 534 mil em novembro. No mês anterior, os dados oficiais ficaram aquém das estimativas, que apontaram para 580 mil contratações em novembro.