Fed assume-se como falcão. Duplica ritmo do “tapering” e sobe juros seis vezes até final de 2023

A Reserva Federal norte-americana, liderada por Jerome Powell (na foto), anunciou hoje, no final da sua reunião de dois dias, que vai duplicar o ritmo das reduções mensais ("tapering) de compra de ativos. O corte inicialmente pensado de 15 mil milhões de dólares por mês passa a ser de 30 mil milhões.

Recorde-se que, no âmbito dos estímulos à economia em período pandémico, a Fed tem mantido um ritmo de compra de ativos no equivalente a 120 mil milhões de dólares por mês. Estes montantes repartem-se, mensalmente, por 80 mil milhões de dólares em Obrigações do Tesouro (OT) e 40 mil milhões em títulos garantidos por hipotecas.

Esta redução de 30 mil milhões de dólares nas compras mensais de ativos reparte-se por 20 mil milhões no caso das OT e 10 mil milhões no que diz respeito aos títulos endossados a hipotecas.

Naquela que foi uma das mudanças de política mais dura da Fed nos últimos anos, o banco central prevê assim, com esta aceleração, acabar com o programa de estímulos pandémicos em março e não em junho do próximo ano.

"O Comité Federal do Mercado Aberto (FOMC) considera que o adequado deverá ser proceder, todos os meses, a reduções similares no ritmo de compras de ativos, mas está preparado para ajustar esse ritmo se tal for justificado por alterações nas perspetivas económicas", refere ainda o comunicado.

O FOMC continua empenhado em alcançar o pleno emprego e em ter uma taxa de inflação de 2% no longo prazo. E uma vez que a subida do índice de preços no consumidor tem sido persistente, o banco central optou por uma postura mais "hawkish".

Nesta reunião de dois dias dedicada à política monetária, a Fed decidiu não mexer nos juros diretores, mantendo assim a taxa dos fundos federais entre os 0% e os 0,25%. Mas prevê três subidas dos juros diretores em 2022 e mais três no ano seguinte.

As bolsas reagiram de imediato em queda, uma vez que o consenso dos economistas apontava para apenas duas subidas dos juros no próximo ano.

Além disso, o "dot plot" – um mapa que mostra como cada representante do banco central estima as mexidas nos juros diretores – aponta para mais dois aumentos dos juros em 2024. Se acontecerem estes oito aumentos, a taxa dos fundos federais estará nos 2,10% no final de 2024 (com subidas de 25 pontos base de cada vez).





Jerome Powell, que falou após a divulgação do comunicado, declarou que a Reserva Federal não subirá juros antes de o "tapering" ter terminado.



