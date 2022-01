Esta sexta-feira, há vários dados económicos a ter em conta, a começar pela estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre as importações e exportações registadas no último trimestre de 2021. Os últimos dados, relativos a novembro, revelaram que as importações cresceram a um ritmo superior (+32%) ao das importações (15,7%), com um aumento nas compras ao exterior de fornecimentos industriais e de combustíveis. Além disso, serão divulgados os resultados dos inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores do INE, de janeiro, bem como o índice de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas no Comércio a Retalho, relativos a dezembro de 2021.