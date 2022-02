Tanto o Banco Central Europeu (BCE) como o Banco de Inglaterra (BoE) têm as primeiras reuniões de política monetária de 2022 marcadas para esta quinta-feira. Em posições diferentes (o britânico subiu juros logo no ano passado e o europeu não tenciona fazê-lo pelo menos até 2023), os dois pares irão mostrar se estão preocupados com a inflação.