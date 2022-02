O Departamento do Trabalho dos EUA divulga os números do desemprego referentes a janeiro. No último mês do ano passado, a taxa de desemprego nos EUA caiu para 3,9%, a menor desde fevereiro de 2020, apontando para uma recuperação sustentada do mercado de trabalho. Menos 483 mil pessoas estavam desempregadas neste período, reduzindo o total de indivíduos nesta situação para 6,3 milhões.