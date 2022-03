A situação na Ucrânia, sob ataque da Rússia, continua no radar dos investidores de todo o mundo. Na sessão de ontem, as bolsas europeias voltaram a cair, com o índice alemão Dax e o Euro Stoxx 500 a fecharem em "mercado urso". O francês CAC 40 também chegou a estar em "bear market" durante a manhã, mas conseguiu atenuar as perdas ao longo do dia e sair desse território.