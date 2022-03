O défice português terá recuado em 2021, segundo os sinais que foram sendo dados pelo Governo e que deverão ser confirmados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). As projeções do Conselho das Finanças Públicas apontam para que o saldo orçamental seja negativo em 3% do PIB. Além destes dados, o INE irá ainda publicar os principais agregados das administrações públicas e as contas nacionais trimestrais por setor institucional.