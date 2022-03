Num momento em que a aplicação de sanções à Rússia está a bloquear as exportações de petróleo do país, os membros da Organização de Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados (OPEP+) voltam a reunir-se para discutir as metas de produção. O grupo tem estado a aumentar a produção de forma gradual, colocando mais 400 mil barris de crude por dia a cada mês.