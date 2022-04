Philip Lane, o economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), vai discursar esta quarta-feira num simpósio económico na Grécia, numa altura em que os investidores tentam perceber de que forma é que o impacto da guerra na economia do euro irá influenciar o curso da política monetária da região. A autoridade monetária já reviu em forte baixa as projeções para a expansão do PIB e em alta as estimativas de inflação, tendo deixado avisos sobre um agravamento do conflito.