Um dia depois de a EDP Renováveis ter reportado resultados - com lucros de 66 milhões de euros superiores em 75% ao período homólogo -, é a vez de a EDP apresentar as contas relativas aos primeiros três meses do ano: os analistas consultados pela Bloomberg apontam para um prejuízo de 43,4 milhões de euros. Além da elétrica também os CTT divulgam os seus resultados trimestrais.