EDP Renováveis lucra 66 milhões de euros no primeiro trimestre do ano

Nos primeiros três meses do ano, a EDP Renováveis conseguiu lucros de 66 milhões de euros, indica um comunicado enviado esta manhã pela empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Os números representam uma subida de 75% em relação a igual período de 2021, quando os lucros bateram os 38 milhões de euros.O resultado líquido, contudo, foi "neutralizado em parte por maiores impostos, custos financeiros e interesses não controláveis superiores que totalizaram 61 milhões de euros (mais 51 milhões em relação aos três primeiros meses do ano passado) como resultado da performance do portfólio de interesses não controláveis", explica a empresa liderada por Miguel Stilwell de Andrade no comunicado.Já os lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) ascenderam aos 394 milhões de euros, o que representa uma subida de 46% em relação a igual período do ano passado, "devido a uma melhor evolução de top line devido à excelente performance operacional do portfólio base."Com receitas de 569 milhões de euros no primeiro trimestre, a EDP Renováveis indica que "o impacto da capacidade adicional, recurso renovável ligeiramente superior, condições de forex e outros foram suficientes para neutralizar o impacto negativo do preço médio de venda, devido ao efeito de portfólio mix."Já os custos operacionais totalizaram 241 milhões "devido à maior capacidade operacional e custos antecipados para lidar com o crescimento acelerado".A empresa adianta ainda que a aquisição da Sunseap, anunciada em novembro do ano passado, se tinha refletido no peso da dívida líquida, que, em março de 2022, totalizava 4.217 milhões de euros, uma subida de 1.282 milhões em relação ao final do ano passado.Em relação à sua operação, em março último, a EDP Renováveis tinha um portfólio operacional de 14 GW, com 9 anos de idade média, dos quais 13 GW estavam totalmente consolidados e 1,1 GW se encontravam consolidados ao nível de Equity (Espanha, Portugal, EUA, APAC e Offshore).Notícia atualizada