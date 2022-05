Numa altura em que os investidores acompanham a par e passo as declarações dos governadores dos bancos centrais no sentido de saber para onde voa e onde pousa o "falcão", esta terça-feira é dia de ouvir, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, que irá discursar num evento organizado pelo Soroptimist International – Club. Na semana passada, num evento formal que comemorava o aniversário do Banco da Eslovénia. Do lado de lá do Atlântico, os investidores vão estar atentos aos discursos de membros da Reserva Federal norte-americana, como Loretta Mester e Patrick T. Harker, e do presidente do banco central, Jerome Powell.