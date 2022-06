A Bitcoin caiu abaixo da barreira psicológica dos 20 mil dólares este sábado, algo que não sucedia desde dezembro de 2020. A criptomoeda com maior valor de mercado do mundo chegou a tombar 9,2%, para 18.740 dólares, naquela que é a 12.ª queda diária consecutiva, a pior série de sempre segundo dados compilados pela Bloomberg. No início da semana, a dúvida é se a maré negativa vai continuar ou se há uma retoma do mercado.