O American Petroleum Institute dá conta do número de stocks de petróleo na semana que encerrou a 1 de julho. Na semana anterior, os stocks de petróleo registaram uma queda de 3,799 milhões de barris de crude. A divulgação destes números acontece um dia depois de o Brent do Mar do Norte, que é a referência para as importações europeias, ter afundado 6,15% para 106,52 dólares por barril. Já o West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, cedeu 5,34% para 102,64 dólares por barril. O mergulho ocorreu sobretudo devido ao medo que se vive no mercado sobre o advento de uma recessão.