A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, discursa esta sexta-feira na sessão de abertura do fórum económico "Les Rencontres Economiques d'Aix-en-Provence 2022", em França. A intervenção de Lagarde é subordinada ao tema "O que arrisca o mundo?", numa altura em que os investidores procuram pistas sobre as políticas monetárias do BCE.