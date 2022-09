Encontro do Banco de Inglaterra adiado

Esta quinta-feira era esperada uma reunião de política monetária por parte do Banco de Inglaterra, com o mercado em antecipação de uma nova subida das taxas de juro. No entanto, a autoridade monetária britânica decidiu adiar o encontro para 22 de setembro, devido ao período de luto que o país vive, após a morte da Rainha Isabel II.