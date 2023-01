Após ter estreado o ano com uma venda sindicada de dívida de longo prazo, Portugal vai voltar esta semana ao mercado, mas desta vez para se financiar a curto prazo. A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP vai realizar um leilão de bilhetes do Tesouro a seis e 12 meses, com o qual pretende captar entre 1.250 e 1.500 milhões de euros.