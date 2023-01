O mercado vai estar a digerir os resultados da norte-americana Netflix, que apresentou resultados na sessão de ontem, depois do fecho do horário regular de negociação em Wall Street. Mas, além dos números, Reed Hastings, que até agora partilhava com Ted Sarandos a presidência executiva da Netflix, empresa que ajudou a fundar, anunciou que vai deixar o seu cargo - que ficará agora nas mãos do diretor operacional e de produto da empresa de "streaming", Greg Peters - e passará a "chairman" executivo.