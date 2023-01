O instituto Ifo vai divulgar dados do clima económico na Alemanha. O sentimento melhorou, apesar da elevada inflação e da atual crise energética, uma vez que as expectativas para os próximos meses são menos pessimistas e as avaliações das empresas sobre a sua situação atual também, de acordo com o instituto alemão. Já o indicador das condições atuais de negócio para a Alemanha aumentou 1,2 pontos para 94,4 em dezembro de 2022 face a janeiro.