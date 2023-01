O mercado vai tomar a palavra sobre os resultados operacionais divulgados esta quarta-feira pela Sonae MC. O braço do retalho do grupo liderado por Cláudia Azevedo fechou o ano passado com vendas no valor de 5.978 milhões de euros, mais 11,5% do que em 2021. Em termos comparáveis ("like-for-like"), a faturação cresceu 9,6%.