Jerome Powell, presidente da Reserva Federal norte-americana, vai pela primeira vez este ano ao Comité dos Assuntos Financeiros no Senado, algo que tem de fazer duas vezes todos os anos. As declarações do responsável máximo do banco vão ser escutadas com atenção por parte dos investidores que vão procurar pistas sobre o caminho a seguir pela Fed já na próxima reunião de política monetária.