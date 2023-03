Dois aumentos de capital da EDP e EDP Renováveis já estão fechados

20,29 euros cada um na sessão desta segunda-feira.





Estão fechados os dois aumentos de capital do grupo EDP. As duas energéticas lideradas por Miguel Stilwell d'Andrade anunciaram, em comunicados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que as operações de emissão de novas ações foram registadas, resultando em injeções de mil milhões de euros cada."O aumento de capital social sem direito de preferência dos acionistas, concluído a 3 de março de 2023, foi registado na Conservatória do Registo Comercial competente a 3 de março de 2023", explicou a EDP.O aumento de capital social da casa-mãe resultou na emissão de 218.340.612 ações com valor nominal de 1,00 euros cada e um preço de subscrição de 4,58 euros por ação. Cada título fechou esta segunda-feira na bolsa de Lisboa a valer 4,761 euros por ação (menos 1,71% do que na sessão anterior).Já no caso da EDP Renováveis, "a escritura pública relativa ao aumento de capital da sociedade sem direitos de subscrição preferencial dos acionistas, por um montante nominal de 254.842.000,00 euros, a ser implementado através da emissão de 50.968.400 ações" foi também registada.Cada nova ação tem um valor nominal de 5 euros cada, sendo o preço de subscrição de 19,62 euros por ação. Na bolsa de Lisboa, os títulos recuaram 3,52% paraEm ambas as operações, as novas ações da EDP e EDP Renováveis foram colocadas junto de investidores institucionais, com os quais a empresa já tinha feito acordos prévios. A casa-mãe vai usar os mil milhões arrecadados para financiar a oferta pública de aquisição (OPA) sobre a EDP Brasil, enquanto a eólica pretende expandir o negócio.