Após as conclusões finais da Inspeção-Geral de Finanças sobre a indemnização à ex-administradora da TAP, o Governo decidiu exonerar o chairman e a CEO da companhia aérea. Luis Manuel da Silva Rodrigues, atual CEO da SATA, vai passar a liderar a empresa, acumulando os cargos até aqui ocupados por Manuel Beja e Christine Ourmières-Widener.



Luis Manuel da Silva Rodrigues, atual CEO da SATA, foi o nome escolhido pelo Governo para substituir o chairman e CEO da TAP. O anúncio do novo responsável da TAP foi feito esta segunda-feira pelo ministro das Infraestruturas, João Galamba. Já a exoneração de Christine Ourmières-Widener e de Manuel Beja foi anunciada pelo ministro das Finanças, Fernando Medina.





"Receci o relatório final da IGF relativo à avaliação do processo de cessação de funções" de Alexandra Reis, começou por referir Fernando Medina. Em conferência de imprensa, o ministro das Finanças revelou que o relatório da IGF, que será tornado público hoje, "conclui pela nulidade do acordo celebrado em fevereiro de 2022". No seguimento dessa conclusão, "decorrer, portanto, a necessidade de repor a legalidade no procedimentose cessação de funções da ex-administradora e, por outro lado, torna exigivel a devolução das verbas indevidamente pagas".Para tal, o Executivo vai mandatar a TAP pata tomar as diligências necessárias para recuperar os valores pagos (450.110,26).Além disso, Fernando Medina anunciou que vai enviar o relatório da IGF ao Tribunal de Contas para o apuramento de "eventuais responsabilidades financeiras dos administradores envolvidos".Fernando Medina e João Galamba falaram num "virar de página da TAP", após estas decisões.Os governantes garantiram que os restantes membros do atual board da TAP vão continuar em funções. E descartou o pagamento de indemnização quer ao chairman quer à CEO no seguimento da exoneração.Alexandra Reis, antiga administradora da TAP, foi demitida como secretária de Estado do Tesouro depois de se ter sabido que em fevereiro negociou uma rescisão por acordo e que recebeu 500 mil euros. A indemnização, prevista num acordo que as partes concordaram em não divulgar, levanta dúvidas jurídicas à luz do Estatuto do Gestor Público. Não só pelos termos do acordo, mas porque meses depois de ter recebido a compensação, a gestora foi nomeada para a presidência da NAV.

Notícia atualizada às 18:50