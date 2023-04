A administração da Nos vai propor em assembleia-geral a distribuição de um dividendo bruto de 0,43 euros. A empresa liderada por Miguel Almeida propõe manter o valor do dividendo ordinário (0,278 euros) face ao do ano passado (relativo às contas de 2021), mas pretende também distribuir um dividendo extraordinário de 15,2 cêntimos por conta da conclusão da mais-valia resultante da venda de torres à Cellnex, concluída no ano passado. A proposta vai ser votada esta quarta-feira em assembleia geral.