A Galp Energia realiza esta quarta-feira a assembleia geral anual de acionistas. Entre os pontos da ordem do dia estão a deliberação sobre a eleição dos membros do conselho de administração para o mandato de 2023-26 – confirmando-se a proposta de que Maria João Carioca passe a ter lugar no "board" – e também a aplicação dos resultados do exercício de 2022. A administração propõe que seja distribuído aos acionistas, sob a forma de dividendos, o montante de 26 cêntimos por ação.