As ações da Jerónimo Martins vão reagir ao anúncio, durante o fim de semana, do CEO, Pedro Soares dos Santos, de que o grupo quer crescer na Colômbia. Já inaugurou 64 lojas, alcançando as 1.156 no final de março, e pretende no total de 2023 ter acrescentado 230 lojas Ara. A garantia foi dada pelo gestor português num encontro com o presidente colombiano Gustavo Pedro, que esteve em visita oficial a Portugal.